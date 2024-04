Caserta, a San Leucio vigili sequestrano struttura in area con vincolo paesaggistico

La Polizia locale di Caserta ha intensificato il controllo e monitoraggio del territorio finalizzato a reprimere il fenomeno del “mattone selvaggio". Nel corso delle attività di pattugliamento del territorio i vigili diretti dal comandante Piricelli hanno focalizzato i controlli nelle frazioni.

A San Leucio hanno individuato una struttura posta su più livelli adibita a cantiere sulla quale erano in atto lavori edili. Dal controllo documentale, dalla verifica ed ispezione dei luoghi espletato dalla Polizia locale, sono risultati in atto lavori e l’attività presumibilmente da adibire al settore alberghiero è risultata non in regola alle normative vigenti in materia edilizia.

Dagli accertamenti, fa sapere il comandante, è emerso che era stato realizzato un ampliamento in zona sottoposta a vincolo paesaggistico in zona sismica.

Le opere realizzate a seguito dei lavori effettuati sono risultate prive dei titoli autorizzativi previsti dalle normative vigenti in materia edilizia. La struttura di circa 600 metri quadrati è stata sequestrata, denunciato il titolare.