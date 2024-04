Montoro. riti voodoo sul balcone di casa: tso per un 30enne

Riti voodoo sul balcone e dentro casa, urla in strada e dall’interno dell’abitazione. Non solo. In più occasioni ha dato in escandescenze, tanto da essere stato destinatario un provvedimento di Tso (trattamento sanitario obbligatorio). Accade alla frazione Borgo di Montoro. I residenti sono preoccupati da questa situazione.

E più volte hanno chiesto l’intervento della polizia municipale e dei carabinieri. Si tratta di un 30enne del Gambia. I suoi comportamenti hanno più volte generato allarme, anche perché sul balcone di casa compaiono oggetti strani. Dopo il tso, è costantemente monitorato dalle forze dell’ordine.