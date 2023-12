Sorpresi a rubare 400 chili di rame in un'azienda, ladri messi in fuga

Ladri sorpresi dalla polizia mentre stavano per rubare 400 chilogrammi di rame da un’azienda del nucleo industriale di Avellino. Gli agenti della Sezione Volanti, a seguito di una segnalazione al 113, sono intervenuti presso l’azienda Tiberina Sangro a Pianodardine.

I poliziotti, prontamente giunti sul posto, hanno messo in fuga i malviventi, che sono riusciti a far perdere le proprie tracce. Gli agenti hanno rinvenuto alcuni zaini contenenti arnesi atti allo scasso, nonché rotoli di rame del peso complessivo di 400 chilogrammi provento del tentativo di furto non riuscito.

Il materiale sequestrato, del valore di circa cinquemila euro, al termine degli accertamenti è stato restituito al proprietario. Sono in corso indagini finalizzate ad identificare gli autori del raid.