Avellino: maltratta e minaccia la compagna in strada: arrestato

Maltrattata e minacciata in strada davanti alle persone. I carabinieri della Sezione Radiomobile di Avellino hanno tratto in arresto un giovane del posto, già noto alle forze dell’ordine per pregiudizi di polizia specifici, per maltrattamenti in famiglia. I fatti si sono verificati questa notte quando, una pattuglia dei carabinieri transitando in una via del centro, ha notato una donna in evidente stato di agitazione discutere animatamente con un uomo. I militari, immediatamente intervenuti, hanno subito notato che la giovane donna presentava evidenti segni di violenza, frutto di un probabile litigio con il compagno convivente presente al momento dell’intervento.

I carabinieri, una volta portata la calma ed in un contesto di piena sicurezza, scongiurando possibili gesti inconsulti, hanno accompagnato l’uomo in caserma.

Alla luce delle evidenze emerse, d’intesa con la Procura della Repubblica di Avellino, il giovane è stato arrestato e associato alla casa circondariale di Bellizzi Irpino. La donna è stata trasportata da personale del 118 all'ospedale Moscati di Avellino.