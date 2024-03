«La fidanzata del mio amico è troppo snob e scortese, ho risposto ai suoi sfottò deridendola e mi hanno dato della st***za»

Quando all'interno di un gruppo di amici entra un nuovo membro o una nuova fidanzata viene presentata agli altri, possono succedere due cose: o tutti vanno subito d'amore e d'accordo, oppure si scatena il caos. La seconda opzione è proprio ciò che è accaduto nella storia raccontata su Reddit da una ragazza che non è riuscita a fare a meno di attaccare la fidanzata dell'amico per difendere la ragazza di suo fratello. Il post ha suscitato diverse reazioni tra gli utenti che hanno commentato appoggiando o disapprovando il comportamento della protagonista della storia.

La protagonista della storia di Reddit ha scritto: «Io, mio fratello e la sua ragazza abbiamo deciso di uscire insieme ad altri amici.

Abbiamo cenato e, poi, siamo andati al luna park. Noi ci conosciamo tutti fin dai tempi della scuola e, quando siamo in compagnia, siamo tranquilli, ci divertiamo e non ci servono locali super lusso per trascorrere bene le nostre serate. Uno degli amici con cui ci siamo visti, ha portato la sua nuova ragazza e l'ha presentata a tutti noi. Lei è una vera e propria snob e se devo essere sincera non c'entra proprio nulla con il nostro gruppo. Comunque sia, per tutta la serata, non ha fatto altro che commentare l'outfit della ragazza di mio fratello. Io e lei siamo molto legate e, quindi, ho pensato bene di difenderla perché la nuova arrivata aveva davvero oltrepassato il limite. Le ho detto di andarsene se non le stava bene stare con noi. Lei si è offesa e risentita della mia schiettezza e, alla fine, mi sono presa della st***za dal mio amico».

Gli utenti Reddit che hanno letto questa storia, hanno lasciato molti commenti. Qualcuno, ad esempio, ha scritto: «Io non avrei detto nulla per non creare ulteriore disagio, tanto la fidanzata del tuo amico si sarebbe comunque commentata da sola con i suoi comportamenti», oppure «hai fatto bene a difendere tua cognata, alla fine, la nuova ragazza stava rovinando la serata a tutti».