Sinner dopo la vittoria con Djokovic: «In finale con il sorriso». E dà il "buongiorno" a tutta l'Italia

Ha tenuto sveglia mezza Italia. E proprio al suo Paese ha dedicato un pensiero dopo aver vinto la semifinale contro Novak Djokovic. «Buongiorno», ha scritto sulla telecamera nel consueto messaggio col pennarello che i tennisti scrivono dopo aver vinto una partita. Jannik Sinner è il fenomeno del momento ma anche nell'intervista nei minuti successivi dopo la vittoria dimostra la sua tenuta mentale: «È stato un match durissimo, cominciato bene. Avevo la sensazione che Nole non stesse bene, ho cercato di spingere. Ho sbagliato il dritto sul primo match point, ma fa parte del gioco. Volevo essere pronto per il set successivo, è cominciato alla grande e il pubblico è stato fantastico. Non vedevo l'ora di giocare questa partita, si impara molto giocando questo tipo di match. Sono contento di aver condiviso con questo pubblico e il mio team questa vittoria. Cosa c'è nel mio gioco che rende la vita difficile a Nole? Non lo so, abbiamo un tennis simile, cerchiamo di mandare dall'altra parte più palle possibile. Sarà la mia finale, non vedo l'ora di giocarla».

Sinner come un robot: Djokovic demolito con le sue armi. Prima finale Slam (che giocherà da favorito)

«Giocherò la finale con il sorriso»

«È la mia prima finale, scenderò in campo con il sorriso, ora sono più tranquillo e darò il massimo». Jannik Sinner ha solo sorrisi dopo aver battuto Novak Djokovic conquistando la finale degli Australian Open. «Sono felice di giocare qui, l'atmosfera è bellissima - le parole del tennista azzurro - felice di aver condiviso questo momento. È bello avere tanti italiani ancora in corsa, apprezzo questo calore non solo quello che arriva da casa ma quello che si sente qui» ha aggiunto riferendosi a Vavassori-Bolelli in finale nel doppio.