Sinner supera O'Connell (6-4, 6-3), l'azzurro accede ai quarti di finale dove incontrerà Machac

Jannik Sinner torna in campo contro Christopher O'Connell dopo il giorno di riposo negli ottavi di finale dell'Atp Miami. La pioggia dovrebbe dare tregua al torneo che nei giorni scorsi ha fatto parlare a lungo di sé a causa delle interruzioni. Proprio l'incontro dell'italiano contro Vavassori è slittato diverse volte a causa del maltempo, ma oggi le condizioni atmosferiche dovrebbero essere clementi. Anche nell'ultimo incontro, quello contro Griekspoor, è stato necessario interrompere il match per 50 minuti. L'incontro è fondamentale per Sinner per continuare a rincorrere il secondo posto della classifica Atp.

Chi è Christopher O'Connell, il prossimo avversario di Sinner: età, carriera, ranking Atp e stile di gioco