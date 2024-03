Masters 1000, i risultati di oggi: Medved batte Jarry, sfiderà Sinner. Zverev supera Marozsan e attende il vincente tra Alcaraz e Dimitrov

Prosegue il Masters 1000 di Miami e si è già definita la prima semifinale del torneo. Jannik Sinner, vincitore mercoledì nel match contro Machac, sfiderà Daniil Medvedev. Il russo nella giornata di oggi, giovedì 28 marzo, ha superato il cileno Nicolas Jarry in due set (6-2, 7-6).

Dall'altra parte del tabellone il pass per la semifinale lo ha staccato il tedesco Alexander Zverev che ha vinto in due set contro l'ungherese Fabian Marozsan (6-3,7-5) e adesso attende di scoprire il suo prossimo avversario che sarà uno tra Carlos Alcaraz e Grigor Dimitrov (in programma questa notte a mezzanotte ora italiana).

I risultati del Masters 1000 di Miami

Sinner-Machac 6-4, 6-2

Medvedev-Jarry 6-2, 7-6

Zverev-Marozsan 6-3, 7-5

Sinner-Dimitrov: questa sera a mezzanotte (ora italiana)

Dove vedere il match tra Alcaraz e Dimitrov

L'ultimo quarto di finale del Masters 1000 di Miami tra Carlos Alcaraz e Grigor Dimitrov sarà trasmesso in diretta esclusiva su Sky, al canale Sky Sport Tennis.