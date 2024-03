Sinner-Machac, orario e dove vedere i quarti di finale del Masters 1000 di Miami

Jannik Sinner ha battuto in due set Christopher O'Connell e approda così ai quarti di finale dell'Atp Miami dove incontra Tomas Machac. Il tennista ceco ha sconfitto in due set Matteo Arnaldi, che ha lasciato il passo all'avversario in due set entrambi terminati 6-3. Sinner, invece, ha battuto l'australiano dopo un avvio zoppicante, subendo il break al primo game. Dopo essere finito sotto 3-0, Jannik ha alzato il ritmo e ritrovato la concentrazione adatta per rimontare l'avversario e aggiudicarsi il primo set. Poi con tranquillità ha vinto il secondo prendendosi del tempo anche per giocare provare il gioco sotto rete.

