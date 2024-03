Malore durante la partita tra Sinner e O'Connell, partita sospesa: ecco cosa è successo

Jannik Sinner non solo atleta e campione, ma anche esempio di solidarietà durante il suo incontro con O'Connell in cui ha aiutato un tifoso svenuto sugli spalti. Il match valido per gli ottavi di finale dell'Atp di Miami è stato interrotto per circa una decina di minuti a causa del malore di un tifoso presente sugli spalti. Il campione italiano è intervenuto repentinamente una volta capita la situazione. La partita è stata così sospesa per 10 minuti prima di riprendere.

Sinner gioca con Hewet, campione di tennis in carrozina presente a Miami

Cosa è successo

Durante il match, l'arbitro è stato richiamato perché alle sue spalle un tifoso presente al match aveva perso i sensi. Per permettere l' intervento dei paramedici, l'incontro è stato fermato con l'appassionato di tennis che ha accusato un malore a causa delle alte temperature e per l'umidità.

Durante il torneo, infatti, Chazaux era svenuto, mentre Matteo Berrettini ha rischiato di cadere a terra salvandosi solo grazie alla sua racchetta su cui si è sostenuto.

Il gesto di Sinner

Una volta aver intuito la situazione, Sinner non è rimasto a guardare con le mani in mano e ha deciso di prendere in mano la situazione. In attesa dei paramedici, che hanno impiegato qualche minuto prima di raccogliere tutto il necessario e arrivare sul luogo, Jannik ha ceduto la sua acqua e succhi energetici per far fronte all'emergenza. Inoltre, mentre passava le bottiglie, ha fornito anche il suo asciugamano del torneo e il ghiaccio in modo tale da raffreddare il tifoso che aveva accusato il malore. In tutto ciò, coordinava il passaggio del materiale direttamente dal campo.