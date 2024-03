Musetti vince nell'Atp Miami, battuto in due set il russo Safiullin 7-5, 6-1

In vista dell'incontro di Jannik Sinner a Miami, si sono disputato gli altri incontri con Lorenzo Musetti che ha vinto ed è approdato al terzo turno. Superati i trentaduesimi di finale per il carrarese che ha sconfitto in due set Roman Safiullin con il punteggio 7-5, 6-1. Un avanzamento ai sedicesimi molto importante per il classe 2002 che ha eliminato il numero 39 della classfica Atp. Così come tutti gli incontri dei giorni scorsi, anche quello del toscano è stato rimandato a causa della forte pioggia che si è abbattuta sui campi del Miami Open. L'incontro è slittato di un giorno e ora il numero 24 del ranking ddovrà affrontare Ben Shelton per cercare di continuare il suo cammino nel torneo.

