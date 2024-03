Ruud contro l’organizzazione del Miami Open: «Non ci sono asciugamani, né acqua fredda. C'è solo una sedia per cambiarsi»

Problemi all'Atp di Miami. Il giocatore di tennis Casper Ruud ha perso le staffe durante una partita contro il francese Van Assche. L'atleta si è arrabbiato con l'arbitro durante la partita, usandolo come pretesto per lamentarsi con gli organizzatori che non metterebbero nelle condizioni ideali i tennisti. Un episodio che ha sopreso gli appassionati di tennis dato che Ruud di solito è molto calmo e gioca a grandi livelli da anni: con un'esperienza come la sua, mantenere i nervi freddi è una delle regole principali. Il tennista avrebbe dovuto disputare il primo incontro del Miami Open venerdì, ma la pioggia ha rimandato tutto al sabato, ulteriore pioggia ha portato a uno slittamento della sfida con Luca Van Assche, giovane francese che sta provando a entrare nel grande giro. L'incontro è riuscito a vincerlo con il punteggio di 7-6 1-6 6-1 ed è approdato così al terzo turno. Punti preziosi per Ruud che ha iniziato bene il 2024.

La polemica

Mentre avveniva il cambio di campo, il tennista norvegese Ruud si è lamentato del trattamento riservato ai giocatori da parte degli organizzatori. Ha iniziato una sorta di monologo di cui lo spettatore principale era l'arbitro. Ruud era impegnato in un campo secondario e lì non ha trovato né asciugamani né dell'acqua fredda, ma solo una sedia di plastica.



Un trattamento che non gli è piaciuto per niente: «Non sto dicendo che sia colpa tua (riferendosi all'arbitro).

Ma qui non ci sono asciugamani, né acqua fredda e solo una sedia di plastica per cambiarsi. È una barzelletta. I giocatori vengono qui ogni anno per regalare spettacolo davanti a decine di migliaia di persone e ci trattano così. È una cosa molto grave. Rirerisci queste parole a qualcuno dell'Atp perchè è una cosa grave. Ogni volta che i giocatori si lamentano poi non si prendono provvedimenti».

Da sottolineare che Ruud non fa parte del board dell'Atp, che all'interno ha l'associazione giocatori, una sorta di sindacato: la sua voce potrebbe essere il pensiero di più atleti.