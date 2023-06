Roland Garros, Sonego battuto da Khachanoc: il russo ai quarti per il terzo slam consecutivo

Lorenzo Sonego esce agli ottavi del Roland Garros. L'italiano, numero 48 della classifica Atp, è stato sconfitto 3-1 da Karen Khachanov. Il 28enne russo, numero 11 Atp, si è imposto per 1-6, 6-4. 7-6, 6-1. Sonego nel corso dell'ultimo set ha accusato un dolore alla gamba ed ha chiesto l'intervento del massaggiatore. Nel prossimo turno Khachanov affronterà il vincente tra l'austriaco Sebastian Ofner (118 Atp) ed il greco Stefanos Tsitsipas (5 Atp)

La partita

Match sofferto in cui Lorenzo era riuscito a partire benissimo non dando respiro al russo negli scambi da fondo e ottenendo addirittura 3 break nel primo set.

Nel secondo reazione del russo che brekka sul 4-4 e va a servire per il set ma subisce il controbreak. Parziale che va al tiebreak dove c’è il grande rammarico di Sonego, che avanti 4-0 non riesce a chiudere e finsice col perdere il gioco decisivo per 9-7.

Nadal operato all'anca a Barcellona, almeno 5 mesi prima del rientro in campo

Poca storia nel quarto set in cui Sonego ha anche richiesto un medical timeout per un presunto problema alla coscia. Occasione sfumata per l’azzurro che si ferma per la terza volta in carriera al quarto turno di uno slam su altrettanti tentativi.

SONEGO NON CE LA FA ❌😔



Lorenzo Sonego dà tutto anche con Karen Khachanov, ma questa volta non basta: è il russo a passare il turno 🎾#EurosportTENNIS | #RolandGarros | #Sonego pic.twitter.com/heSOanpht4 — Eurosport IT (@Eurosport_IT) June 4, 2023

Quello del torinese resta comunque un ottimo torneo, che sarebbe potuto anche continuare se solo quel tiebreak fosse girato diversamente.