Melissa Satta, la sfilata sul red carpet di Cannes senza Matteo Berrettini: cosa succede tra i due?

A Cannes ma senza Matteo Berrettini. Melissa Satta è arrivata a Cannes per prendere parte al Festival del cinema. Su Instagram mostra i preparativi per sfilare sul red carpet davanti a fotografi e celebrità. Sorridente, Melissa mostra ai fan il work in progress di trucco, parrucco e outfit per questa giornata. Ma i fan non possono far a meno di sottolineare l'assenza del fidanzato Matteo Berrettini. Come mai non c'è?

L'indizio

Basta andare sul profilo di Matteo Berrettini per vedere che il campione di tennis è impegnato con gli allenamenti.

Infatti, nelle sue stories Instagram è in campio in procinto di un allenamento serrato con racchetta e pallina. Avrà preferito lo sporto a Melissa? Chissà, fatto sta che i due si sono divisi per questo grande evento. Ma nessuna smentita nè conferma da parte dei diretti interessati su un eventuale crisi. Quale sarà la verità?