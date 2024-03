Si trova i ladri in camera da letto, spara in aria con la pistola

Si trova i ladri in camera da letto e spara un colpo di pistola in aria per metterli in fuga.

Protagonista un agente di polizia di Cervinara che ha vissuto una notte di paura nella sua abitazione, nella quale risiede insieme all’anziana madre.

L’uomo ha udito dei rumori e ha notato due persone con il volto coperto da passamontagna che stavano entrando nella camera da letto, forzando l’infisso del balcone.

Il poliziotto gli ha urlato contro, ma i ladri non si sono fermati. A quel punto ha estratto la pistola legalmente detenuta e ha sparato un colpo in aria. Questo ha spinto i malviventi a battere in ritirata. L’agente ha subito allertato gli agenti del Commissariato di Cervinara che si sono messi sulle tracce dei ladri. Indagini in corso per risalire alla loro identità.