Anziano cade e muore sul colpo in proviancia di Avellino

Un 89enne di Cervinara, in provincia di Avellino, è morto dopo essere caduto in casa mentre scendeva le scale nella abitazione in cui viveva con la famiglia della figlia.

Probabilmente ha messo un piede in fallo e nella caduta ha battuto violentemente la testa. Nonostante gli immediati soccorsi dei familiari, vani sono risultai i tentativi di rianimarlo.

I sanitari del 118, giunti insieme ai carabinieri nell'abitazione di via Lagno, non hanno potuto che constatare il decesso.