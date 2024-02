Pago Vallo Lauro, decine di munizioni trovate in un casolare, indagini in corso

Gli agenti del Commissariato di Polizia di Lauro hanno rinvenuto in un fondo agricolo non coltivato, ricadente nel comune di Pago Vallo Lauro, un cospicuo numero di munizioni per pistola.

Erano nascoste in un piccolo casolare in muratura. A seguito di un’accurata perquisizione è stato rinvenuto nel solaio un involucro ben occultato sotto una guaina in gomma, contenente una busta in cellophane con 74 cartucce per pistola, delle quali 51 calibro 9x21, avvolte in fogli di carta e 23 calirbo 7,65, stipate in un bicchiere di plastica.

A conclusione degli accertamenti e dei rilievi eseguiti dal personale di Polizia Scientifica intervenuto sul posto, il materiale è stato sottoposto a sequestro e repertato per essere posto a disposizione dell’autorità giudiziaria.