Andreea Rabciuc, trovato un cadavere in un casolare a Montecarotto. Gli inquirenti: «È lei». La 27enne è scomparsa da due anni

Un cadavere in stato di decomposizione è stato riunvenuto poco fa in un casolare a Montecarotto, in provincia di Ancona: gli inquirenti sono certi che sia il corpo di Andreea Rabciuc, la ragazza di 27 anni scomparsa a Jesi da marzo 2022 proprio in quella zona.

La scomparsa di Andreea Rabciuc

Le sue tracce si perdono nella notte tra l'11 ed il 12 marzo di due anni fa quando, dopo una lite con il fidanzato, si era allontanata da una festa in una roulotte sulla Montecarottese insieme a due amici (Aurora e Francesco) e il suo fidanzato, Simone Gresti, unico indagato per sequestro di persona e spaccio di stupefacenti. Al momento della scomparsa indossava un giubbotto bianco, una felpa grigia con la stampa di Tom&Jerry sul davanti e la stessa stampa anche sui jeans, un paio di scarponcini neri. Con sé aveva uno zainetto verde fluo.

Da mesi le squadre di ricerca stanno ispezionando i campi, scandagliando in anfratti e casolari dismessi.

E hanno controllato i pozzi e i laghetti della zona al confine con Maiolati Spontini, Castelplanio e Poggio San Marcello. La zona è molto estesa, contraddistinta da fitta vegetazione, boschetti e persino bacini d’acqua. Fino ad oggi Andreea era sparita nel nulla, per la disperazione di mamma Georgeta Cruceanu che nonostante i lunghi mesi passati dalla scomparsa della figlia ancora aspetta sue notizie. Notizie che - se confermate - getterebbero la famiglia nello sconforto più assoluto con la certezza che Andreea sia morta forse addirittura la stessa notte della sua scomparsa e per questo tutti gli appelli della mamma erano stati inascoltati.