Baiano, rapina nel tabacchi, proprietario colpito col calcio della pistola

Rapina a mano armata in una rivendita di tabacchi a Baiano.

Sono entrati in azione due persone con il volto travisato. Uno di loro impugnava una pistola.

Presa di mira la rivendita di via Roma. I banditi si sono fatti consegnare il denaro custodito nel registratore di cassa. Ma prima di dileguarsi, uno dei malviventi ha colpito il proprietario del negozio con il calcio della pistola, ferendolo alla testa.

Non si esclude che ci fossero altri complici. Indagini in corso per cercare di individuare gli autori della rapina.