Omicidio nella notte, 54enne accoltellato a morte nel cortile di casa

Ucciso a coltellate nel cortile di casa. L'omicidio è avvenuto a Baiano questa notte. La vittima è un 54enne con precedenti penali. Quando è stato soccorso dal personale del 118 presentava una profonda ferita da arma da taglio alla gamba sinistra.

Nonostante i tentativi di rianimazione, l’uomo è deceduto per arresto cardiocircolatorio nel tragitto per l’ospedale di Nola. Sono in corso accertamenti per stabilire la causa e l'autore. Non risultano, allo stato, collegamenti della vittima con ambienti di criminalità organizzata.

I carabinieri stanno ascoltando alcuni testimoni e sono in corso rilievi tecnici e acquisizione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. La salma sarà sottoposta ad esame autoptico. Al lavoro i Carabinieri della Compagnia di Baiano e quelli del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Avellino.