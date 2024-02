Polizia arresta un uomo di 28 anni sospettato di aver picchiato la figlia, fino a ucciderla

La Polizia Giudiziaria portoghese ha arrestato un uomo di 28 anni con l'accusa di aver picchiato la figlia, fino a ucciderla. Come riferisce Correio de Manha, al momento, l'uomo si trova in custodia cautelare mentre è in corso il processo di estradizione.

Il giovane padre era già ricercato con l'accusa di omicidio qualificato e, con la collaborazione della Polizia Federale brasiliana, la PJ è riuscita a eseguire un mandato d'arresto europeo emesso dalle autorità giudiziarie del Belgio, come ha precisato la Polizia Giudiziaria in un comunicato. Secondo la PJ, i crimini sono avvenuti nel 2023, quando l'indagato vivevano in Belgio.