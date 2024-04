Maria Teresa Ruta si sposa per la dodicesima volta (con lo stesso uomo). L'annuncio in tv: «Pensiamo al 23 ottobre». Ecco chi è il marito Roberto Zappulla

Maria Teresa Ruta si sposa, per la dodicesima volta. Il matrimonio con il compagno, con il quale sta da oltre 20 anni, Roberto Zappulla si svolgerà il prossimo 23 ottobre e stavolta sarà un rito tradizionale. A dare l'annuncio sarà lei stessa a Storie di donne al bivio nella puntata prevista in onda il 20 aprile 2024 condotta da Monica Setta. «Pensiamo di sposarci il 23 ottobre», fa sapere l’ex protagonista del Gf neo nonna e futura sposa Maria Teresa Ruta.

Matrimoni 2024, quali vip si sposano? Da Cecilia Rodriguez a Diletta Leotta ma anche Dybala e Ventura: date, location, abiti da sposa, invitati e wedding planner

Maria Teresa Ruta si sposa per la 12esima volta

E con Roberto Zappulla (produttore discografico) la showgirl 63enne dirà sí per la dodicesima volta, dopo le prime undici in diverse cerimonie ed eventi vissuti in giro per il mondo. Per le dodicesime nozze Maria Teresa Ruta opta per un evento matrimoniale tradizionale e all’italiana, nel Belpaese. Il primo matrimonio era avvenuto in Africa, Maria Teresa Ruta ha poi detto sì su un veliero, ma anche in apnea davanti al Cristo degli abissi. In una intervista aveva raccontato che il compagno non si era mai sposato e voleva farlo, mentre lei stava aspettando il divorzio ufficiale dal primo marito Amedeo Goria, così nel frattempo hanno deciso di farlo seguendo diversi riti in giro per il mondo.

Guenda Goria e Mirko Gancitano aspettano un maschietto: il gender reveal in diretta da Caterina Balivo

Il figlio voluto

Durante l'intervista Maria Teresa Ruta ha raccontato che avrebbe voluto avere un figlio con il compagno Roberto Zappulla: «Rimpiango di non aver proseguito nel cammino della procreazione assistita, ci fermammo perché avevo timore che i miei due figli Guenda e Gianamedeo potessero soffrire.

Daniela Ferolla e Vincenzo Novari si sposano, il sì a Roma dopo 20 anni d'amore. L'annuncio dalla Clerici: «Lui è speciale, che emozione scegliere l'abito»

La gravidanza della figlia

Ma ora è felice e in attesa del suo nipotino Noah, molto desiderato e atteso. Non è stato facile infatti per Guedan Goria e Mirko Gancitano riuscire a procreare. La figlia di Maria Teresa e Amedeo Goria aveva avuto in passato una gravidanza extrauterina con conseguente rimozione di una tuba e le era stato detto che sarebbe stato quasi impossibile avere un bambino in modo naturale. Invece dopo 3 anni di tentativi ci sono riusciti, e anche i futuri nonni sono felicissimi