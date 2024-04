Maria Teresa Ruta e Roberto Zappulla sposi per la 12esima volta: «Presto la data, ma la procreazione assistita mi tormenta ancora»

Maria Teresa Ruta si sposa per la 12esima volta: da anni lei e il marito Roberto Zappulla celebrano riti nuziali on the road, in giro per il mondo. Questa volta però è il turno dell'Italia. La conduttrice televisiva infatti nelle ultime ore, non solo ha ricostruito l'amore per il produttore discografico ma si è detta anche particolarmente emozionata per l'arrivo del nipotino Noah, figlio di Guenda Goria e del compagno Mirko Gancitano.

Le parole di Maria Teresa Ruta

Maria Teresa Ruta sarà ospite a Storie di donne al bivio nella puntata che andrà in onda sabato 20 aprile. Proprio nel salotto, la conduttrice ha annunciato quando si terranno le nozze. «Pensiamo di sposarci il 23 ottobre».

Oggi la coppia vive una vita felice ma con un grande rimpianto che è stato confidato proprio da Maria Teresa Ruta alla conduttrice della trasmissione tutta al femminile.

«Rimpiango di non aver preseguito nel cammino della procreazione assistita quando io e Roberto volevamo un figlio - ha sottolineato Maria Teresa Ruta -. Avevamo fatto tutto ma poi ci siamo fermati perché avevo timore che avendo un altro bambino i miei due figli Guenda e Gianamedeo potessero soffrire. E invece anni dopo sono stati proprio loro a dirmi che avrebbero avuto piacere ad un fratellino o sorellina perché io ero una splendida mamma».