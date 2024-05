Giulia De Lellis: «Andrea Damante, ecco la verità». Delusa da alcune sue ex amiche

Influencer, scrittrice, attrice e modella: Giulia De Lellis non ha paura di parlare della sua vita lavorativa e privata. L'influencer l'ha fatto proprio nelle ultime ore, durante una puntata del podcast Non lo faccio per Moda condotto da Giulia Salemi. La modella, durante la chiacchierata con Giulia Salemi, ha fatto chiarezza sul presunto ritorno con il suo ex fidanzato Andrea Damante, dopo l'avvistamento insieme in un bar a Milano.

Il legame con Andrea Damante

«Con Andrea? No, nessun ritorno - ha spiegato Giulia De Lellis a Giulia Salemi nel suo podcast Non lo faccio per moda -.

C'è questa persona nella mia vita e ci sarà sempre. Ci sono buoni rapporti, alcuni travagliati, alcuni divertenti. Ci siamo tanto odiati ma anche tanto amati. Quando ho scritto il libro lui mi ha odiato ma non l'ho fatto per vendetta, l'ho fatto per me. Il libro mi ha aiutato tantissimo. Io sono stufarella e mi annoio. Mi piace cambiare, scoprire e credo che io non abbia ancora trovato quella persona con cui fare delle rinunce o restare, probabilmente, se ne vale la pena».

La delusione

Giulia De Lellis ha raccontato di aver ricevuto alcune delusioni in amicizia. «Ci sono state un paio di persone che si sono comportate molto molto molto male e loro lo sanno, ma le ho perdonate - ha spiegato Giulia De Lellis -. Nel senso che se le incontro le saluto ma non hanno a che fare niente con me, con la mia vita. Le ho perdonate, non mi interessa. Ma menomale è successo ben venga. Non ho sofferto per il problema ma per come loro si sono comportate davanti al problema. Stiamo parlando di cose che non si fanno a un’amica».

«Ci sono delle regole che le amiche hanno e le sappiamo tutti le regole delle amiche - ha concluso Giulia -. Non bisogna farsi i fidanzati delle amiche, non si fanno neanche gli ex fidanzati delle amiche. Queste sono una serie di regole importanti che credo si sappiano. Io sono venuta a sapere. Io vengo sempre a sapere tutto. Comunque sono stata fortunata perché adesso ho delle vere amiche al mio fianco».