«Giulia De Lellis voleva sposarsi, la famiglia milionaria di Carlo Beretta non voleva»: ecco perché si sono lasciati

Insieme dall'estate del 2020, la storia d'amore tra Giulia De Lellis e Carlo Beretta sembrerebbe essere finita. Sebbene abbiano trascorso insieme le vacanze netalizie, proseguite da un romantico viaggio in Messico per festeggiare l'anno nuovo, attualmente la coppia sembrerebbe essersi allontanata da un po'.

«Più di mille giorni insieme» aveva scritto la De Lellis sui social ad agosto per festeggiare un altro importante traguardo raggiunto insieme al fidanzato. Ad oggi invece, sembrerebbe che i due abbiano deciso di percorrere due strade separate per concentrarsi sul proprio futuro e sui corrispettivi impegni lavorativi.

In passato, numerose voci su una presunta rottura tra i due circolavano sui social, ma la coppia aveva sempre provveduto per mettere a tacere certi pettegolezzi, questa volta invece pare sia tutto vero.

Per adesso si tratta di un’indiscrezione dal momento che nessuno dei due avrebbe mandato una smentita o una conferma. I ragazzi avrebbero intrapreso strade diverse sia personalmente che professionalmente.

Sembra che la coppia fosse in crisi perché Giulia voleva sposarsi ma lui era in dubbio sul matrimonio, forse ostacolato anche dalla famiglia di lui, proprietari della secolare azienda produttrice di armi. Figlio unico di Umberta Gnutti Beretta e Pietro Gussalli Beretta, Carlo, classe 1997 e originario di Brescia, è infatti il rampollo di una delle famiglie più potenti e ricche d’Italia, tanto che inizialmente si parlò di un certo scontento da parte della madre per la relazione con Giulia, certamente una ragazza che si è fatta da sola ma non appartenente al ceto sociale ed elitario della famiglia Beretta. Secondo recenti stime, Carlo erediterebbe circa 600 milioni di euro succedendo al padre Franco Gussalli Beretta. Giulia, però, una carriera se l'è costruita: dopo la partecipazione a Uomini e Donne è diventata una delle influencer più seguite d'Italia. Si stima che incrementi il suo patrimonio con guadagni di circa un milione di euro all’anno, principalmente grazie alle sponsorizzazioni su Instagram.

Giulia e Carlo sono due persone completamente diverse che, però, si sono innamorate ed hanno trascorso alcuni anni di vita insieme. Si sono conosciuti per motivi lavorativi, avvicinandosi sempre di più ma inizialmente diventando amici. La loro storia, infatti, è nata senza fretta. In realtà è stato Andrea Damante a presentare Carlo all’influencer, quando ancora i due erano fidanzati. Per tanto, la De lellis ha pensato a lungo su come procedere. Nonostante l’attrazione tra loro fosse molto forte, Giulia e Carlo hanno tentato almeno inizialmente di restare amici fino a quando non sono riusciti più a nascondere i propri sentimenti, lasciandosi andare alla passione. Più volte l’influencer ha raccontato di essere stata attratta dall’eleganza, educazione la dolcezza con cui Carlo ha saputo corteggiarla e con cui si è sentita fin da subito al sicuro. Infatti, lo considera la persona più buona e interessante che abbia mai incontrato.

Giulia De Lellis è da tutti conosciuta per essere stata la compagna di Andrea Damante, conosciuto a “Uomini e donne” dove lui era un tronista e lei la corteggiatrice. Per qualche anno sono stati una delle coppie più belle della televisione italiana. I due erano molto innamorati ma il dj avrebbe iniziato ad adottare alcuni comportamenti sbagliati nei confronti della fidanzata che hanno portato poi alla rottura. Primo tra tutti il tradimento. Inizialmente, la De Lellis ha cercato di salvare la relazione poiché innamorata del suo Andrea, fino a quando tutti e due hanno capito di essere caratterialmente incompatibili. A tal proposito, De Lellis ha scritto anche un libro intitolato “Le corna stanno bene su tutti ma io stavo meglio senza” in cui ha raccontato la sua esperienza amorosa che le è costata tanto dolore ma allo stesso l’ha fatta crescere sotto ogni punto di vista.