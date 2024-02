Giulia De Lellis: «Ballo da sola. Ci vuole coraggio a buttarsi». Frecciatina al (forse) ex fidanzato Carlo Beretta?

Giulia De Lellis e Carlo Beretta si sono lasciati? È questa la domanda che, da giorni, i fan dell'influencer continuano a farsi. Sui social, o meglio nel suo regno, Instagram, la 28enne non ha confermato o smentito alcuna crisi o rottura e tantomeno ha fatto lui, che le piattaforme sociali le usa molto meno rispetto a Giulia. Tuttavia, nelle scorse ore, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha pubblicato una storia che sa di frecciatina e in tanti si sono chiesti se non fosse rivolta proprio a Carlo.

Giulia De Lellis ha pubblicato sul proprio profilo Instagram, una storia alquanto criptica che, se si volesse pensare in modo malizioso, potrebbe dare ancora più adito alle voci di una separazione da Carlo Beretta. L'influencer, infatti, ha postato un video in cui si vedono delle nuvole, in sottofondo la canzone Dancing On My Own (Ballo da solo) del cantante britannico Calum Scott e, poi, la frase: «Ci vuole coraggio a buttarsi». A cosa si stava riferendo Giulia?

In tanti sostengono che questa sia una vera e propria frecciatina nei confronti del fidanzato (o ex?) perché la canzone tratta di un amore non corrisposto. Forse, questo non è il caso, ma l'indiscrezione lanciata da Whoopsee.it, secondo cui Giulia e Carlo si sarebbero lasciati, racconta della volontà di un matrimonio da parte di lei e di una specie di rifiuto da parte di lui. Infatti, sembrerebbe che la famiglia Beretta non fosse molto d'accordo sulla storia d'amore del figlio con l'influencer. Questo, quindi, spiegherebbe il coraggio di buttarsi di cui parla Giulia e che, evidentemente, non ha avuto Carlo.

Giulia De Lellis e Carlo Beretta stavano, ormai, insieme da quattro anni e il primo campanello d'allarme per i fan è stato il fatto che lei non postasse più foto e video insieme a lui.

La coppia sembrava davvero affiatata, tanto che, aveva da poco terminato il trasloco nella nuova casa di Milano. Nonostante, nessuno dei due abbia confermato la rottura, stando a quanto riporta Il Messaggero, i due avevano progetti di vita molto diversi.