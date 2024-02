Beatrice Luzzi, la mamma di Greta Rossetti critica aspramente l'attrice: «Non ci si comporta così»

Su Instagram, Marcella Bonifacio, mamma di Greta Rossetti, ha condiviso delle stories in cui la si vede guardare la puntata del Grande Fratello in onda su Canale 5 da casa e commentare aspramente il comportamento di Beatrice Luzzi. La donna ha condiviso inoltre l'atteggiamento del conduttore, Alfonso Signorini nel difendere Massimiliano Varrese, che lei stessa ha definito una brava persona e si è scagliata invece contro Beatrice Luzzi che invece starebbe esagerando e sbagliando tutto. «Aprite gli occhi [...] questa donna ha esagerato in tutto. Non ci si comporta così», ha dichiarato la donna, schierandosi dalla parte di Perla Vatiero, che in puntata si è difesa anch'essa dalle accuse di Beatrice. Non è la prima volta che Marcella fa notare il comportamento di Beatrice nei confronti degli altri e di sua figlia. Già nei giorni scorsi, aveva criticato l'atteggiamento dell'attrice, definendola un cattivo esempio e accusandola di essere una provocatrice. Da parte sua, Beatrice Luzzi aveva ribadito le sue accuse contro Greta, sostenendo che la ragazza sta fingendo e si starebbe comportando in modo sleale, e aveva esortato anche Vittorio Menozzi a prendere le distanze da Greta.

