Naike Rivelli minaccia di invadere Sanremo col trattore con Ornella Muti: «Amadeus e Fiorello hanno risposto così? Mi vergogno per loro»

Potrebbe scoppiare il caos a Sanremo 2024 grazie ad un intervento di Naike Rivelli sullo sciopero dei trattori che in questi giorni stiamo vedendo praticamente un po' in tutta Italia. Ebbene, in netta polemica con Amadeus e soprattutto con Fiorello, la figlia di Ornella Muti è intervenuta su Instagram minacciando di invadere Sanremo con i trattori. Ma cosa starà mai succedendo? E cosa potrebbe accadere davvero durante le serate del Festival?

