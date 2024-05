Luca Argentero e Cristina Marino, le (seconde) nozze segrete con i figli: «Ho il cuore pieno d'amore e gratitudine. Vorrei fare solo il padre»

Luca Argentero e Cristina Marino si sono detti di sì ancora una volta. Sulla spiaggia bianca, con il mare davanti nell’isola di Faarufushi, sull’atollo di Raa delle Maldive. Naturalemente al tramonto. Tutto molto romantico. Ancora una volta. Un nuovo sì con i propri figli al loro fianco per rinnovare la promessa del loro amore. «Ho il cuore pieno di amore e gratitudine, qui abbiamo raccolto infiniti ricordi…», ha scritto Luca di ritorno dal suo secondo matrimonio!

Luca Argentero: «Io e Santamaria rivali, Ozpetek mi scelse grazie a un sogno. I fan mi fanno i grattini durante le foto»

Luca Argentero e Cristina Marino, le (seconde) nozze private

«Sono felice, amo mio marito ogni giorno di più...», ha detto invece Cristina Marino emozionata come non mai.

Una storia d'amore nato nel 2016 a Santo Domingo sul set di Vacanze ai Caraibi. «È accaduto tutto per caso: finite le sue scene, Cristina doveva partire e io sarei arrivato il giorno dopo. Invece è stata trattenuta una notte in più e il giorno dopo ci siamo incontrati a una cena con il cast», ha raccontato Luca che non ha mai nascosto che tra loro due ci sia stato un vero e proprio colpo di fulmine. Ma «in fondo è stato tutto così veloce, tra di noi...». Sono andati a vivere quasi subito insieme e dopo qualche mese la Marino ha scoperto di essere incinta di Nina Speranza.

Cristina Marino e l'inizio della storia con Luca Argentero: «È stato un colpo di fulmine. Quando l'ho conosciuto i miei genitori non erano felicissimi»

Poi il matrimonio e un secondo figlio, Noé Roberto. «Ci siamo sposati nel bosco di casa nostra, festeggiando tra gli ulivi. Siamo grati alla vita, perché la nostra vita è piena di amore». Insomma a chi ha chiesto di recente a Luca cosa vorrebbe ancora che la vita le regalasse, lui con tanta serenità ha risposto: «Sono un uomo appagato, ho tutto...».

Forse perché Luca ha sempre messo la famiglia al primo posto. «Io vorrei fare solo il padre. Quando sono su un set penso solo a cosa stanno facendo a casa... E oriento le scelte lavorative in funzione della famiglia, che è il mio tutto. Come lo è Cristina: nulla di quello che ho costruito sarebbe stato possibile senza di lei».