Luca Argentero super romantico: il mazzo di fiori in bici, ecco per chi sono

Come in una romantica scena di un film. E invece no, si tratta di vita vera. Il sex symbol italiano Luca Argentero è stato avvistato scorrazzare in giro per Milano con la sua bicicletta dallo stile vintage: tra le mani, un enorme mazzo di fiori colorati.

Per chi saranno? Si sarà chiesto qualcuno... ma ovviamente per la sua bellissima moglie, Cristina Marino, attrice italiana che, dopo il successo di Doc in cui il marito è protagonista della serie Rai nei panni del primario di chirurgia Andrea Fanti, è diventata una delle donne più invidiate d'italia.

E ad avvalorare la tesi di tante fan, non solo la bella e simpatica Cristina ha al suo fianco un uomo bello e premuroso, ma anche un romanticone di altri tempi, che torna a casa con un bel mazzo di fiori. La Marino, ha immediatamente mostrato i bellissimi fiori sui social e ha scherzato col marito che qualora non fossero stati per lei, sarebbe stato comunque sgamato da qualche fotografo.

Ma alla fine i fiori erano proprio per lei.