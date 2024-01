Luca Argentero, Cristina Marino e i like a Stefano De Martino: «Tanto il tempo passerà anche per lui»

Luca Argentero, è tornato a parlare a Vanity Fair della gelosia provata nei confronti del conduttore Stefano De Martino, già in precedenza l'attore, ospite nello show di Alessandro Cattelan, beccò la moglie Cristina Marino, a mettere like all'ex di Belen Rodriguez.

Le rivelazioni di Luca Argentero

Tra una risata e l'altra il protagonista di Doc ha fatto però intendere il suo dispiacere riferendo che il gesto della moglie lo aveva leggermente infastidito, nell'intervista alla rivista è tornato a parlare del "misfatto": «Io geloso? Tanto il tempo passerà anche per De Martino: inizierà a brizzolarsi, e arriverà presto un nuovo ballerino ipertonico che catturerà l'attenzione di mia moglie e di quella di Alessandro Cattelan», scherza Argentero, poi sul tema della bellezza, quando gli è stato fatto notare di essere fonte di desiderio sia per uomini che per donne, ha risposto: «Se la bellezza aiuta a portare qualcuno in più davanti allo schermo ben venga.

Per il resto, mi interessa solo che mia moglie mi trovi attraente».

Che l'attore sia uno degli uomini più desiderati d'italia, è risaputo, ma molti si interrogano sui gusti dell'attore, dopo la dichirazione dell'amico Francesco Favino, che ha dichiarato che in passato ha provato interesse per lo stesso sesso, non hanno potuto che interrogarsi anche su Argentero, il quale in merito all'attrazione nei confronti degli uomini ha detto: «No, non ho avuto esperienze e non ho avuto bisogno di controprove. Fin da ragazzino mi sentivo certo della mia eterosessualità e non mi sono mai fatto questa domanda. Vedere il dubbio nelle persone dopo avermi visto recitare in film come Saturno Contro e Diverso da chi?, però, mi diverte. Le dico, però, che è stato impattante baciare Picchio la prima volta: ricordo di aver provato una sensazione strana, soprattutto per il contatto della barba sulle labbra», afferma l'attore.