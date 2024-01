Luca Argentero ringrazia i fan di Doc: «Siete incredibili, ascolti che nessuno si aspettava»

Doc-Nelle tue mani è una delle fiction più amate di Rai 1 ed era anche una delle fiction più attese del nuovo anno. Infatti, il dottor Fanti, interpretato da Luca Argentero e i suoi colleghi sono tornati con la terza stagione che, a detta dei protagonisti, riserverà moltissime sorprese. Intanto, tramite alcune storie Instagram, l'attore ha voluto ringraziare di cuore i telespettatori che ieri, per la prima puntata, si sono sintonizzati in tantissimi: quasi in cinque milioni e mezzo.

Luca Argentero ha pubblicato una storia Instagram in cui scrive: «Doc è tornato!» e, poi, super sorridente, aggiunge: «Io non so proprio come ringraziarvi! Grazie per il successo incredibile di Doc, ascolti che nessuno si aspettava, anche se, consapevoli del vostro affetto nei confronti del povero dottor Fanti e davvero grazie, è un grandissimo onore poter contare su tutto questo affetto. Ma volete sapere qual è la cosa bella? È che non avete visto ancora niente... deve ancora succedere di tutto!».

Luca Argentero ha, poi, pubblicato una storia ripostata dal profilo social di Rai 1 in cui si legge che: «La prima puntata di Doc-Nelle tue mani ha superato i 5,1 milioni di telespettatori e sfiorato il 27% di share con picchi sopra al 35%».

Nella sua recente intervista a Domenica In, Luca Argentero ha rivelato a Mara Venier di essere molto affezionato alla fiction Doc e al personaggio che interpreta, il dottor Fanti, che è molto amato dai telespettatori italiani.

L'attore ha detto: «Questa terza stagione sarà basata sui ricordi di Andrea Fanti che dovrà capire di chi si potrà fidare. Il ritorno di queste immagini sfocate avrà soprattutto degli effetti sulle vite di Agnese e Giulia».