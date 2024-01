Masterchef, gaffe vietata ai minori...

MasterChef è da sempre uno dei programmi più guardati della televisione italiana. C'è una nuova coppia che è appena entrata nel cuore del pubblico di MasterChef Italia, ovvero Niccolò ed Eleonora. I due hanno divertito tutti e stupito i giudici del famoso talent show. Tutto grazie alla loro Mistery Box di coppia e all'originale stratagemma della strizzata del capezzolo. Ma spieghiamo cosa è successo. Nella quinta puntata di MasterChef Italia gli aspiranti cuochi si sono trovanti davanti a una Mistery Box di coppia, ma nessuno si aspettava cosa sarebbe successo. Dentro la scatola non hanno trovato del cibo bensì un paio di maschere, una per gli occhi l'altra per la bocca. Questo perchè dovevano dividersi i compiti: uno doveva essere la mente e l’altro doveva essere il braccio. I concorrenti avevano l'obiettivo di ricreare un piatto di Bruno Barbieri. Alla fine tra le coppie a spiccare per fantasia e inventiva sono stati Niccolò ed Eleonora, che hanno inventato un loro modo alternativo per comunicare durante la prova. «Se le cose non vanno bene Eleonora deve strizzarmi un capezzolo. Mi piace molto questa prova» ha esclamato il dottore di MasterChef ai giudici. Alla fine le buone intenzioni non sono bastate a trionfare nella prova. Infatti la coppia non è stata vincente. Ad aggiudicarsi la prova sono state Michela e Debora. Ma il dottore ed Eleonora sono comunque arrivati tra i migliori. Soprattutto sono entrati nel cuore del pubblico. Il quale non ha.mancato di definirli suoi social «i nostri protetti». Bisogna ammettere che chiunque orbiti attorno a Niccolò sale nelle quotazioni. Forse perché l'aspirante chef ad ogni puntata rilascia le sue perle mediche e questo conquista il pubblico di volta in volta.

Foto Sky Tv