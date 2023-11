Cristina Marino e l'attivitià fisica in gravidanza. Il monologo a Le Iene: «Non sono un'invasata»

Cristina Marino, modella e attrice, ha risposto a chi la critica per l'eccessiva attività fisica, soprattutto in gravidanza. «Non sono un'invasata», ha detto in un lungo monologo a Le Iene.

Due volte mamma, la moglie di Luca Argentero ha partito il suo figlio il febbraio scorso, continuando sempre ad allenarsi, in merito ha detto: «Sul finire della mia seconda gravidanza, ho pubblicato un video dove mi allenavo, come ho sempre fatto nella mia vita, e l'ho fatto sempre con il consenso del medico, anche con il pancione. La gravidanza non è una malattia, ma un momento magico, un autentico stato di grazia, che va vissuto in maniera consapevole, libera».

Sull'importanza che attribuisce all'allenamento durante la gravidanza ha poi aggiunto: «Allenarti può combattere il diabete gestazionale, l'aumento del peso, migliorare la tonicità muscolare e soprattutto l’umore.

Eppure c’è ancora il pregiudizio, il falso mito che sia una cosa sbagliata. Infatti alcune donne mi hanno giudicata. Sei una psicopatica, mettiti sul divano!, Ridicola, ma datti pace. Lo stesso vale per il post parto. Servono nove mesi per riadattarsi alla nuova vita e gestire in maniera positiva la relazione emotiva con il proprio corpo che è in continuo cambiamento. È fondamentale, specialmente quando gli ormoni interferiscono con l'umore, il sonno, il peso».

Cristina Marino che di lavoro fa anche la trainer, ha poi sottolineato l'importanza di fare ciò bene con sè stessi, senza curarsi dell'opinione degli altri.