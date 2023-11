Fedez, la nuova casa e le scelte (discutibili) di Chiara Ferragni: «La cabina armadio che sembra la Rinascente, il quadro antico e la sala cinema hot»

I Ferragnez si sono finalmente trasferiti nella nuova casa: i loro profili Instagram pullulano di contenuti che mostrano le ampie stanze e gli arredi di pregio del super appartamento. Si tratta di una penthouse situata nel quartiere di CityLife, nello stesso distretto dove la coppia ha vissuto in questi anni. A sorpresa, Fedez ha pubblicato una serie di video in cui critica alcune scelte fatte per quanto riguarda l'arredamento, a partire da un maestoso quadro d'epoca che campeggia su un muro: «Puoi dirmi la scelta di questo quadro con questo signore?», si sente Fedez chiedere a Chiara, che risponde piccata: «Perché mi piace, »ine". Nei video si vedono anche particolari del bagno principale, della doccia «grande quanto la mia prima casa in affitto» e dei numerosissimi miscelatori presenti, ben 6. Ma non è finita qui: «Il pezzo forte della casa riguarda questa splendida donna che ho sposato - spiega Fedez - che ha deciso di non fare una cabina armadio, ma ha deciso di costruire La Rinascente», riferendosi alla grandezza spropositata della stanza che contiene tutti i vestiti di Chiara, che da sola sembra un altro appartamento. E alla domanda dei fan su quale casa preferisce tra quella vecchia e quella nuova, Fedez risponde: «Mi piace di più la casa nuova ma... Non voglio dire i problemi... Diciamo che è molto grande e se dimentichi una cosa devi correre». Infine, Fedez mostra la sala cinema, tutta rossa e «un po' hot».

Foto Kikapress; musica Korben