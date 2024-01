Cristina Marino: «Io e Luca Argentero? Il primo incontro grazie a un volo rinviato»

Cristina Marino, moglie di Luca Argentero e mamma di due figli, è stat ospite di Mamma Dilettante 2, podcast e vodcast di Diletta Leotta disponibile su YouTube e sulle principali piattaforme di distribuzione. Durante la chiacchierata, Cristina ha svelato qualche curiosità sul primo incontro con il marito. «Ho conosciuto il mio “Arge” sotto una palma – ricorda – Eravamo a Santo Domingo per girare un film. Alle 12 mi hanno avvisato che non avrei potuto prendere il volo programmato per le 18. La stessa sera sarebbe arrivato Luca. Se il volo non fosse stato posticipato non ci saremmo neanche mai incontrati. Siamo finiti a cena insieme. Non è successo niente quella sera anche se mi sono data delle grandi pacche sulla spalla. Ma è scattata una miccia, c’è stato un colpo di fulmine. [… ] Dalla prima volta che sono entrata in casa sua abbiamo incominciato una convivenza».

Immagini da ufficio stampa