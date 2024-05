Luca Argentero cambia look: «Eravamo io, Robert Plant ed Eric Clapton... il resto è storia». Il commento esilarante di Edoardo Leo

Questa mattina, quando i fan di Luca Argentero hanno aperto Instagram si saranno spaventati: "Cos'è successo ai capelli dell'attore?" avranno pensato. Infatti, il protagonista della fiction di successo "Doc-Nelle Tue Mani" ha pubblicato uno scatto in cui mostra il suo nuovo look. Ovviamente non c'è niente di cui preoccuparsi perché Argentero indossa una parrucca che, per quanto realistica, sempre finta rimane. In tantissimi hanno commentato la foto e la battuta di Edoardo Leo ha fatto divertire i fan.

Il post Instagram di Luca Argentero

Barba grigia, sguardo rivolto verso la telecamera e capelli lunghi ondulati. Si è presentato così Luca Argentero nell'ultima foto che ha pubblicato sul proprio profilo Instagram e che ha accompagnato con la didascalia che recita: «Eravamo io, Robert Plant ed Eric Clapton…abbiamo iniziato a suonare una cosa così, per caso…il resto è storia…».

Nonostante il look improbabile dell'attore e il fatto che stia molto meglio con i capelli corti, in tantissimi hanno commentato facendogli grandi complimenti per la sua inscalfibile bellezza. Edoardo Leo ha scritto: «È la riga in mezzo che boh...» e Argentero ha risposto: «In quegli anni andava così».

Il viaggio alle Maldive

Luca Argentero è da poco tornato in Italia da un viaggio insieme alla sua famiglia alle Maldive.

Tra il verde della vegetazione incontaminata e l'azzurro dell'acqua cristallina, l'attore ha trascorso momenti indimenticabili insieme alla moglie Cristina Marino e ai loro bambini Nina Speranza e Noè Roberto.