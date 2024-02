Al volante con la patente del fratello, nei guai un 60enne

Fermato dai carabinieri per un controllo, presenta la patente di guida del fratello. Un 60enne avellinese è stato denunciato per sostituzione di persona. Nel corso di un posto di controllo alla circolazione stradale, i carabinieri hanno intimato l'alt al 60enne e si sono insospettiti per l'atteggiamento dell'uomo.

Alla richiesta dei militari ha presentato la patente, ma dagli accertamenti è risultato che la persona indicata nei documenti non fosse lui. Inoltre, circolava con il veicolo sprovvisto di assicurazione. E lui non aveva mai conseguito patente di guida. È scattata anche la sanzione amministrativa e l’auto è stata sottoposta a sequestro.