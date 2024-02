Sigarette, aumentano i prezzi: 10 centesimi in più a pacchetto. Ecco quanto costano, la tabella

Aumentano i prezzi delle sigarette. L'agenzia delle Dogane ha pubblicato i prezzi in vigore dal 2 febbraio per i prodotti da inalazione quali sigari, sigarette e altri. Le novità derivano dalla Legge di Bilancio 2024. La norma aggiorna i prezzi di vendita al pubblico. L’importo fisso per unità di prodotto passerà da 20,20 a 29,30 euro per 1.000 sigarette. Tradotto significa un aumento di circa 10-12 centesimi sul pacchetto standard. Scopriamo di quanto per ogni marca in base alle tabelle pubblicate.

