Avellino, auto si ribalta e prende fuoco, una 33enne salva in extremis

Tragedia sfiorata la scorsa notte lungo il raccordo autostradale Avellino-Salerno nei pressi di Solofra.

La Toyota Yaris condotta da una donna di 33 anni di Serino si è ribaltata e ha preso fuoco. La 33enne, nonostante le ferite, è riuscita ad uscire dell'abitacolo prima che il veicolo fosse completamente avvolto dalle fiamme.

Immediato l'arrivo sul posto di una pattuglia della Polizia Stradale di Avellino e dei vigili del fuoco. Gli agenti e i caschi rossi hanno prestato assistenza alla 33enne che è stata affidata al 118.

La giovane è stata trasportata in ambulanza. La Polstrada ha disciplinato la circolazione e avviato le indagini per chiarire la dinamica dell'incidente. I vigili del fuoco hanno provveduto a spegnere il rogo e a mettere in sicurezza la zona.