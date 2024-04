Un incidente ha spezzato la vita di Lisa Herbrich, una turista tedesca investita ieri a Napoli. La 27enne, originaria di Dusseldorf, è stata travolta da un camion dell’Asìa mentre percorreva via Foria a bordo di una bici a noleggio. L’impatto fatale è avvenuto intorno alle 2 del mattino di lunedì e la giovane donna ha lottato tra la vita e la morte per quasi dieci ore, supportata dalle cure rianimative dei due ospedali dove è stata assistita, ma i gravi traumi riportati non le hanno lasciato scampo.

La salma della donna, ora, è a disposizione dell’autorità giudiziaria, nel reparto di medicina legale del Policlinico federiciano in attesa degli esami autoptici che forniranno elementi importanti per le indagini della polizia municipale impegnata nella ricostruzione della dinamica dell’investimento.

L’incidente

L’impatto tra l’autocarro dell’Asìa e la turista a bordo di una bicicletta elettrica a noleggio con pedalata assistita è avvenuto tra via Foria e piazza Cavour, all’altezza dell’Istituto Casanova. La ciclista è stata travolta dal camion e sbalzata per alcuni metri ma la dinamica esatta dell’investimento è ancora da chiarire in base ai rilievi e agli accertamenti degli agenti della polizia municipale dell’Unità Operativa Chiaia, comandata da Bruno Capuano.

La ricostruzione dell’impatto fatale che chiaramente è oggetto di indagine, potrà avvalersi delle telecamere della zona, in fase di acquisizione da parte dei poliziotti municipali, sebbene ci sia già una ipotesi in corso di valutazione. Dai primi accertamenti, infatti, è emerso che la ciclista potrebbe aver effettuato un improvviso cambio di direzione proprio mentre l’autocarro Asìa, che era impiegato nella raccolta di rifiuti, si avvicinava, rendendo così impossibile all’autista evitare l'impatto.

La gravità della situazione è emersa immediatamente dai primi soccorsi rivolti alla 27enne, assistita dal 118 e trasportata d’urgenza al Vecchio Pellegrini dove è stata rianimata e, successivamente, trasferita all’ospedale del Mare dove purtroppo non è sopravvissuta ai traumi, tra cui un’emorragia cranica importante.

Le indagini

Dopo le operazioni di rilievo, il primo tassello da ricostruire per i poliziotti municipali è stato quello di un collegamento con i familiari della donna, per cui è stata prontamente informata l’ambasciata tedesca e sono stati informati dell’accaduto i genitori della 27enne. Il camion e la bicicletta sono stati entrambi sequestrati e il conducente dell’autocarro Asìa è stato sottoposto ad accertamenti urgenti al fine di verificare eventuali condizioni di alterazione del suo stato psicofisico.

Sulla vicenda è arrivato il messaggio di cordoglio del sindaco Gaetano Manfredi. «Siamo profondamente addolorati per il tragico incidente che ha coinvolto un mezzo Asìa e nel quale ha perso la vita una giovane ciclista straniera. Siamo vicini ai familiari della vittima, ai quali assicuriamo il nostro pieno sostegno in un momento di così grande sconforto. Ci auguriamo che vengano chiarite al più presto le dinamiche dell’incidente ed accertate le responsabilità per l’accaduto».

Lisa, in passato, era stata in Italia e a Napoli per motivi di studio, innamorandosi della città e riproponendosi di tornare. Così, qualche giorno fa, la sua promessa si era realizzata. La 27enne era arrivata in città insieme ad un gruppo di amici per trascorrere qualche giorno di vacanza che, invece, si è trasformata in una tragedia. La morte della ciclista ha scatenato messaggi di solidarietà e vicinanza da molte associazioni di amanti delle due ruote. «A Napoli peggiorano le condizioni di sicurezza per i soggetti fragili. Due mesi fa sulla stessa strada un pedone ha perso la vita, oggi una ciclista. Chiederemo nuovamente un’ audizione alla Prefettura di Napoli- ha fatto sapere Luca Simeone direttore del Napoli Bike Festival-ricorderemo pubblicamente la giovane studentessa con l'apposizione di una bici bianca nel luogo dell'incidente».