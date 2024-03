Manocalzati, schianto sull'Ofantina: grave 88enne alla guida dell'auto

Si schianta con l’auto lungo sulla SS 7 Ofantina, nel territorio del comune di Manocalzati al Km. 301.300, grave l’anziano alla guida. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Avellino. L’uomo di 88 anni al volante dell’utilitaria è rimasto ferito ed è stato affidato ai sanitari del 118 che ne hanno disposto il trasporto presso l'ospedale Moscati di Avellino.

Non sono rimasti coinvolti altri veicoli. Sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Atripalda ed il Nucleo Radiomobile di Avellino, oltre alla Polizia stradale di Avellino, per effettuare i rilievi del caso per ricostruire la sequenza del sinistro.