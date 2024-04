Santa Maria Capua Vetere, sorpreso con un chilo di droga in auto: arrestato

La Polizia di Stato di Caserta ha arrestato a Santa Maria Capua Vetere un uomo ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante le attività di controllo del territorio nel comune sammaritano, il commissariato di pubblica sicurezza ha fermato un veicolo, guidato dal 47enne, che con risposte ambigue e comportamento evasivo ha insospettito i poliziotti.

Sottoposto a più approfonditi controlli, a bordo della vettura è stata trovato un chilo di hashish, suddiviso in panetti, e circa 30 dosi di “crack” e cocaina. I successivi accertamenti, svolti anche con l’intervento della squadra mobile, hanno consentito di rintracciare presso l’abitazione del soggetto altro hashish ed un bilancino di precisione.

All’esito degli accertamenti, l’uomo, con precedenti per truffa e reati inerenti agli stupefacenti, è stato dichiarato in arresto e portato in carcere a Santa Maria Capua Vetere.