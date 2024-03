Alcaraz (dopo aver eliminato Sinner) batte Medvedev e fa il bis a Indian Wells. Berrettini ko in finale a Phoenix

Lo spagnolo Carlos Alcaraz ha vinto il Masters 1000 di Indian Wells battendo in finale il russo Daniil Medvedev col punteggio di 7-6, 6-1.

Il n.2 al mondo, che la scorsa notte ha eliminato Jannik Sinner, ha così difeso con successo il titolo vinto lo scorso anno. Se qualche ora fa Alcaraz aveva dovuto rimontare un il set perso 6-1 con l'italiano per imporsi 2-1, in finale è riuscito a strappare la prima partita per soli due punti al tie break (7-5). Nella seconda partita, il russo ha ceduto di schianto e in soli 33' minuti Alcaraz ha chiuso l'incontro, festeggiando la prima vittoria dell'anno.

Delusione per Berrettini

Intanto ll rientro dopo sette mesi Matteo Berrettini non ce l'ha fatta ad aggiungere un altro trofeo alla sua bacheca.