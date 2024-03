Lorenzo Musetti diventa papà a 22 anni: «È nato Ludovico». La storia con Veronica Confalonieri

Lorenzo Musetti diventa papà per la prima volta. La compagna del 22enne tennista toscano Veronica Confalonieri ha dato alla luce Ludovico. A dare l'annuncio è lo stesso numero 26 del mondo sui social, con una foto in bianco e nero e un messaggio, «Buongiorno mondo». Tantissimi i commenti di auguri e di felicità per Musetti. È arrivato l'apprezzamento di tanti colleghi. «Congratulazioni Lorenzo», ha scritto il numero 2 del mondo Carlitos Alcaraz.

«La mia presenza a Miami è in bilico e decideremo all’ultimo secondo», aveva dichiarato il tennista di Carrara dopo la sua recente uscita di scena a Indian Wells, contro Holger Rune.

Tennista, classe 2002.

Ha conquistato due titoli ATP. Nelle prove del Grande Slam ha raggiunto gli ottavi di finale al Roland Garros nel 2021 e nel 2023. Il suo best ranking è la 15esima posizione, raggiunta il 26 giugno 2023. Nel 2023 è stato componente della squadra italiana che ha riportato la Coppa Davis in Italia dopo 47 anni.

La storia d'amore tra Musetti e Confalonieri risale al 2022, anno nel quale sono trapelate le prime foto di coppia. L'indiscrezione sulla loro relazione trovò conferma con alcuni scatti alle Maldive. La fidanzata del tennista lavora nel mondo della grafica e dal 2019 è a Sky. Originaria di Sanremo, ha studiato allo IED, Istituto Europeo del design, scrive il Corriere su di lei, e sua sorella, Valentina, è la moglie di Gianluca Mager, tennista italiano. Numerose sono le foto social che i due hanno condiviso nel corso dei loro anni di storia.