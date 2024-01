Sinner torna all'Australian Open e punta al titolo: «Sogno un'altra stagione al top». Ma Djokovic rimane favorito

L'Australian Open è a un passo e Jannik Sinner è carico per affrontare questo torneo. Ad affermarlo è stato lui stesso nella conferenza stampa del Media Day alla vigilia dell'inaugurazione della competizone che si terrà al Melbourne Park: «Mi sento pronto a far bene a Melbourne». L'esordio dell'altoatesino ci sarà la notte di domenica alle 2 italiane sul campo della Rod Laver Arena, affrontando per la prima volta Van de Zandschulp. «Sono venuto qui abbastanza presto, da una settimana, il tempo è bello, fa caldo. Ho giocato un paio di partite in esibizione a Kooyong e qui ogni giorno migliora il feeling con il campo». Così ha dettto il tennista classe 2001, che ha continuato: «L'anno scorso la stagione è finita molto tardi, dopo la Coppa Davis ho avuto una sola settimana di pausa prima di iniziare la preparazione, volevo iniziare la off-season il più presto possibile, era importante per me e per il mio corpo».

La strategia

Jannik ha anche svelato la strategia per preparare questo torneo «Abbiamo provato a capire quest'anno se arrivare all'Australian Open non giocando partite ufficiali può essere un'opzione anche per i prossimi anni, se mi aiuta o meno.