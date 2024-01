Berrettini si ritira dal Kooyong Classic, test decisivo con Tsitsipas agli Australian Open

Berretini non ce la fa e dà forfait. Il tennista romano non scenderà infatti in campo al Kooyong Classic domani mattina alle 2.30 italiane contro Dominic Thiem. Il ventisettenne si era iscritto per verificare il suo stato fisico, ma a poche ore dall'inizio della competizione ha dovuto rassegnarsi e cancellarsi dal torneo. Ora il vero e proprio test sulle condizioni avverrà durante gli Australian Open contro il numero 7 al mondo Stefanos Tsitsipas. Al suo posto giocherà l'argentino Francisco Cerundolo.

