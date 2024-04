Madrid Open, il tabellone degli italiani: da Musetti ad Arnaldi, aspettando Sinner

Sta per andare in scena il Masters 1000 di Madrid dove Jannik Sinner partirà come testa di serie n°1, visto il forfait di Novak Djokovic. L'altoatesino inizierà il torneo dal secondo turno dove potrebbe affrontare Sonego in un derby tutto italiano. Testa di serie n°2 sarà Carlos Alcaraz, detentore del titolo della capitale spagnola.

Sono 5 gli italiani presenti oltre Sinner nel tabellone del Madrid Open: Lorenzo Sonego, Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Flavio Cobolli e Luciano Darderi. Musetti esordirà al secondo turno contro il vincente tra Safiullin e Seyboth Wild. Arnaldi se la vedrà al primo turno contro Christopher O'Connell e con Daniil Medvedev al secondo (in caso di vittoria, nella sezione di Rafa Nadal). Cobolli, dopo il match disputato contro Nadal a Barcellona, esordirà a Madrid contro Alejandro Tabilo. Match molto affascinante quello tra Darderi e il veterano Gael Monfils.

Forfait invece per Matteo Berrettini a causa di una tonsillite.

Il programma degli italiani

Tabilo-Cobolli: mercoledì 24 aprile, ore 11

O'Connel-Arnaldi: mercoledì 24 aprile, ore 11

Darderi-Monfils: mercoledì 24 aprile, ore 11

Sinner e Musetti si vedranno in campo venerdì 26 aprile, nel primo giorno del secondo turno del torneo di Madrid. Sono ancora da conoscere i loro avversari.