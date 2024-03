Arnaldi vince contro Shapovalov 6-3, 7-6 (9-7) e approda agli ottavi dell'Atp Miami

Matteo Arnaldi , numero 38 al mondo, vince in due set contro Shapovalov e approda agli ottavi di finale dell'Atp Miami. Nel torneo statunitense, il tennista classe 2001 ha vinto battuto il canadese in due set, ottenendo così il pass per il turno successivo.

Vittoria molto importante per il ventiduenne, che aveva dominato nel primo set strappando una battuta all'avversario e chiudendo 6-3. Il secondo set, invece, è stato quello più difficile (nonostante un inizio positivo da parte del tennista di Sanremo). Dopo aver strappato una battuta in avvio di gara, Shapovalov ha recuperato facendo anche lui punto nella battuta dell'avversario.

Poi la gara è andata al tiebreak, dove Arnaldi è andato vicino alla vittoria. Ma è stato rimontato dal numero 126 nel ranking Atp che si è portato sul setpoint. Con dei buoni scambi, però, l'italiano ha conquistato il set e l'incontro vincendo 9-7 nel tie break.

Sinner-Griekspoor sospesa per pioggia, dopo 50 minuti i giocatori tornano in campo