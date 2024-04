Quanto può guadagnare Sinner a Madrid, montepremi totale è di quasi 8 milioni: dal premio in denaro ai punti in palio

Jannik Sinner è pronto a scendere in campo per l'esordio al secondo turno dell'Atp Madrid. L'italiano affronta Lorenzo Sonego, che nel primo turno ha sconfitto Gasquet e ora contenderà il passaggio del turno proprio al numero 2 al mondo. Jannik, però, è uno dei favoriti per questo torneo grazie al ritiro di Djokovic, che ha permesso al classe 2002 di giocare come testa di serie numero 1. Un traguardo che non era mai stato raggiunto da nessun tennista italiano fino ad ora. Giocare bene nell'Atp di Madrid può essere importante per Jannik che ha l'occasione di accorciare su Novak Djokovic, ma soprattutto di mettere le mani sul ricco montepremi.

Quando Sinner può diventare n°1 nel ranking Atp: Djokovic perde punti, tutti gli occhi sul Roland Garros

Il premio in denaro

Il montepremi totale del torneo, quarto Master 1000 in stagione, è di quasi otto milioni di euro (€7.877.020). Il primo turno, a cui Jannik non ha preso parte grazie al bye, vale €20.360, mentre il secondo ne vale €30.225. Dai sedicesimi di finale, invece, il premio è di 51.665 euro che diventano 88.480 euro agli ottavi. I quarti pagano €161.995, mentre la semifinale €284.590. Se dovesse approdare in semifinale, Jannik potrebbe mettere le mani su €512.260, mentre in caso di vittoria incasserebbe ben €963.225.

I punti in palio

Per quanto riguarda i punti, invece, il primo turno vale 10 punti, mentre il secondo (in cui esordisce Sinner) ne vale 50. Chi raggiunge gli ottavi di finale potrà mettere le mani su 100 punti, mentre ai quarti di finale ce ne sono in palio 200. La semifinale vale 400 punti, ma se si perde solo 360. La finale ha doppio valore: in caso di sconfitta si ottengono 650 punti per la classifica Atp, mentre se si vince 1000 punti.

